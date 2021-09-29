29 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Marsilya Galatasaray maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İşte Marsilya Galatasaray maçını ŞİFRESİZ veren kanallar

Marsilya - Galatasaray maçı hangi kanallarda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray E Grubu'ndaki 2. hafta mücadelesinde Fransa ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Grupta lider durumda bulunan Galatasaray, puanını 6'ya yükseltmek isterken, hesaplar galibiyet üzerine kurulmuş durumda. Polonyalı hakem Pawel Raczkowsk düdük çalacağı mücadele öncesi futbolseverler Marsilya-Galatasaray maçının hangi kanallarda yayınlanacağını arama motorlarında sıklıkla aratıyor. Peki, Marsilya Galatasaray maçı hangi kanallarda CANLI olarak yayınlanıyor? İşte yanıtı...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk olacak.

Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Fatih Terim'in öğrencileri liderliğini sürdürmek istiyor. Türkiye'de Exxen platformunda yayınlanacak olan karşılaşma birçok yabancı kanalda da canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MARSİLYA-GALATASARAY MAÇINI CANLI OLARAK YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR:

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray

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