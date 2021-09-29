Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Marsilya maçı öncesi Marcao kararı! 2 isme önlem alacak
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya konuk olacak. İlk maçta sahasında Lazio'yu deviren sarı-kırmızılılar, bu maçtan da 3 puanla ayrılıp liderliğini perçinlemek istiyor. Dev karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim, Marcao konusunda kararını verirken; Fransız temsilcisinden 2 isme özel önlem alacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'deki 4 maçlık hasretine Göztepe karşısında son vererek moral bulan Galatasaray'da tüm gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. E Grubu'ndaki ilk sınavında güçlü İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, yarın Marsilya deplasmanında da kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
BOEY VE BARIŞ ALPER KULÜBEDE OTURACAK
Savunmanın göbeğinde Marcao-Nelsson ikilisine görev verecek olan Terim, santrforda da Halil Dervişoğlu'nu oynatacak. Marcao'nun takıma dönmesiyle birlikte oyun kurma görevini bu oyuncu ile birlikte Cicaldau ve Morutan yapacak.
YEDLIN OYNAYACAK
Diğer yandan, sakatlıkları geçen Sachao Boey ve Barış Alper takımla çalışmalara başlarken, iki futbolcunun Marsilya'da ilk 11 başlama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Fatih Terim'in risk almamak adına bu oyuncuları yedek kulübesinde oturtup, Lazio maçında olduğu gibi Yedlin ve Kerem'i ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.
DIMITRI PAYET VE CENGİZ ÜNDER'E DİKKAT
Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan, Fransa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 14 puan alan Marsilya, son dönemde düşüşte. Takım, Fransa Liginde oynadığı son 2 maçtan 1 puan alabildi.
Marsilya'da en skorer isimler; 5 gollü Payet ve 4 gollü Cengiz Ünder. Hürriyet'in haberine göre; Fatih Terim'in bu oyuncuların yanı sıra santrfor Dieng ve orta sahadaki Bamba Dieng ve Mattego Guendouzi ye özel önlem alması bekleniyor.
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