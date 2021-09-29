29 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Marsilya maçı öncesi Marcao kararı! 2 isme önlem alacak

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya konuk olacak. İlk maçta sahasında Lazio'yu deviren sarı-kırmızılılar, bu maçtan da 3 puanla ayrılıp liderliğini perçinlemek istiyor. Dev karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim, Marcao konusunda kararını verirken; Fransız temsilcisinden 2 isme özel önlem alacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den Marsilya maçı öncesi Marcao kararı! 2 isme önlem alacak
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.09.2021

Süper Lig'deki 4 maçlık hasretine Göztepe karşısında son vererek moral bulan Galatasaray'da tüm gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. E Grubu'ndaki ilk sınavında güçlü İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, yarın Marsilya deplasmanında da kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den Marsilya maçı öncesi Marcao kararı! 2 isme önlem alacak

BUGÜN FRANSA'YA GİDECEKLER

Maç için bugün Fransa'ya gidecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularından Lazio karşısındaki baskılı oynamalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, son anda bir değişiklik olmadığı takdirde Lazio maçının 11'iyle Marsilya karşısına çıkacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den Marsilya maçı öncesi Marcao kararı! 2 isme önlem alacak

BOEY VE BARIŞ ALPER KULÜBEDE OTURACAK

Savunmanın göbeğinde Marcao-Nelsson ikilisine görev verecek olan Terim, santrforda da Halil Dervişoğlu'nu oynatacak. Marcao'nun takıma dönmesiyle birlikte oyun kurma görevini bu oyuncu ile birlikte Cicaldau ve Morutan yapacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den Marsilya maçı öncesi Marcao kararı! 2 isme önlem alacak

YEDLIN OYNAYACAK

Diğer yandan, sakatlıkları geçen Sachao Boey ve Barış Alper takımla çalışmalara başlarken, iki futbolcunun Marsilya'da ilk 11 başlama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Fatih Terim'in risk almamak adına bu oyuncuları yedek kulübesinde oturtup, Lazio maçında olduğu gibi Yedlin ve Kerem'i ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den Marsilya maçı öncesi Marcao kararı! 2 isme önlem alacak

DIMITRI PAYET VE CENGİZ ÜNDER'E DİKKAT

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan, Fransa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 14 puan alan Marsilya, son dönemde düşüşte. Takım, Fransa Liginde oynadığı son 2 maçtan 1 puan alabildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den Marsilya maçı öncesi Marcao kararı! 2 isme önlem alacak

Marsilya'da en skorer isimler; 5 gollü Payet ve 4 gollü Cengiz Ünder. Hürriyet'in haberine göre; Fatih Terim'in bu oyuncuların yanı sıra santrfor Dieng ve orta sahadaki Bamba Dieng ve Mattego Guendouzi ye özel önlem alması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Çarpıcı G.Saray tespiti! Marsilya’dan puan almanın tek yolu... Çarpıcı G.Saray tespiti! "Marsilya'dan puan almanın tek yolu..."
G.Saray Marsilya maçının kadrosunu açıkladı! G.Saray Marsilya maçının kadrosunu açıkladı!
Kritik Terim - Elmas zirvesinde ne konuşuldu? İşte o görüşme... Kritik Terim - Elmas zirvesinde ne konuşuldu? İşte o görüşme...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör