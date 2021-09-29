GALATASARAY HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak. Perşembe günü oynanacak mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim ve golcü oyuncu Mbaye Diagne, basın toplantısı düzenledi. İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

"RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ"

"İyi bir takımla oynayacağız. Bu sene lige çok iyi başladılar. İki maçtır istemediği neticeleri alsa da iyi bir takım. Onlar ilk maçı Lokomotif ile oynadı, son dakikada yediği golle berabere kaldı. Oyun içerisinde konstrasyonunuzu kaybederseniz cezayı kesecek bir takım. Seyrettiğimiz zaman çok iyi bir takım olduklarını gördük. Rakibimize saygı duyuyoruz."

"İSTİFA SORUSUNA VERDİĞİM YANIT DUYGUSALDI"

Geçtiğimiz günlerde "istifa edebilir" şeklinde yorumlanan açıklamalarıyla ilgili "O gün sorulan soru, içeride bulunduğum durum, ayrıca duygusal bir cevap olduğunun soruyu yanıtlarken de bulunduğum durumun karşıdaki insanlara geçtiğinin de farkındayım çünkü öyleydi. Ben duygularla yaşayan bir insanım. Olumlu-olumsuz tüm hislerini paylaşan, onunla da büyüyen bir insanım. Ben Galatasaray'da gözümü açtım, burada kazandım, burada kaybettim. Hayatımdaki tüm duyguları, neredeyse Galatasaray'la tattım. Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişmanlık duymadım."

"ÖĞRETMEK İÇİN DEĞİL ÖĞRENMEK İÇİN DE ÇABALARIM"

"Çok dinlerim, herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım. Benimle çalışanlar bilir ki herkesin fikri benim için çok önemlidir. Sürekli öğretmek için değil öğrenmek için de çabalarım."

"GENÇ OYUNCULARLA YENİ BİR GALATASARAY FİKRİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

"98-99-2000-2001-2002 doğumlu oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları da anlayabildiğimi, onlarla da aynı frekansı yakalayabildiğimi, ortak düşünceler üzerinde hemfikir olduğumuzu görmek beni motive ediyor. Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin nerede olurlarsa olsunlar, aynı sevgiyle Galatasaray'a yaklaşması lazım. Benim Galatasaray'da veya Galatasaray'dan 50 yıldır gördüğüm de anlatmak istediğim de budur."

"CENGİZ ÜNDER İLE GURUR DUYUYORUM"

"Cengiz iyi bir oyuncu, iyi de bir karaktere sahip. Milli takımdayken Eskişehir'de benimle beraber oldu. Avrupa'daki en önemli temsilcilerimizden bir tanesi. Marsilya ile uyum sağladığını görüyorum ve çok da mutlu oluyorum. Tehlikeli ve önemli bir oyuncu dikkat etmemiz gerekiyor. Onunla gurur duyuyorum. Bazen bazı oyuncular, birçok takımda mutsuz olup oynamayabilir. Bazen de bir takıma gelir ki o takımla, takım arkadaşlarıyla, hocasıyla aşı tutar. Cengiz'de onu görüyorum. Marsilya'da mutlu olduğunu görüyorum."

Bugün Sheriff'in antrenörünü okudum. 'Bugün başarımız varsa federasyona teşekkür ederiz, yabancı sayısını serbest bıraktı' diyor.

"SACHA VE BARIŞ GEREKİRSE OYNAR"

Gönül ister ki vereyim kadroyu ama Sacha'ya, Barış'a, bazı oyunculara bakacağım. Gerekirse oynarlar ama biz 25 kişiyle geldik, herkesin gelmesini istedim, daha çok takım olmaya ihtiyacımız var.

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