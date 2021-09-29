GALATASARAY HABERLERİ

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, UEFA Arvupa Ligi'nde deplasmanda oynayacakları Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Diagne, geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Fatih Terim'e yönelik olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımıyla ilgili "Kulüple ve hocayla ilgili değildi. Futbolcular da bir insan ve duygusal tarafları var. Bazen duygusal taraflarını kontrol edemeyip reaksiyon gösterebiliyorlar." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak. Perşembe günü oynanacak mücadele Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim ile katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli forvet, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Fatih Terim'e yönelik olduğu ifade edilen paylaşımla ilgili de konuştu. İşte Diagne'nin açıklamalarından satır başları:

"BURAYA KAZANMAYA GELDİK"

"Biz 3 forvetiz. Hepimizin üzerimizde düşen görevler var. Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Son karar hocamızın. Biz buraya kazanmaya geldik, umarım da kazanarak ayrılacağız."

"PAYLAŞIMLARIM KULÜPLE VEYA HOCAYLA İLGİLİ DEĞİLDİ"

"Sosyal medya paylaşımlarım kulüple ve hocayla ilgili değildi. Futbolcular da bir insan ve duygusal tarafları var. Bazen duygusal taraflarını kontrol edemeyip reaksiyon gösterebiliyorlar."

"Marsilya'nın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum ancak biz buraya işimizi yapmaya ve kazanmaya geldik."

"FATİH TERİM İLE ARAMIZDA BABA OĞUL İLİŞKİSİ VAR"

"Hocamızla iyi bir ilişkimiz var, antrenman öncesinde veya sonrasında şakalaşıyoruz. Hocamız da İtalyanca konuşuyor, İtalyanca konuşma şansımız var. Aramızda baba oğul ilişkisi var, çok memnunum."

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