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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'den mücadele öncesi Galatasaray açıklaması!

Sampaoli’den G.Saray sözleri! Maçı kazanmak istiyorsak...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, açıklamalarda bulundu. Sampaoli, "Galatasaray sağlam ve güzel ekip. Maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray'a karşı çok hızlı oynamamız gerekiyor. Bu maç bizim için hayati, bu turnuva için hayati" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, açıklamalarda bulundu.

İşte Sampaoli'nin açıklamaları:

Galatasaray konusunda yaptığım analizlerde, gördüğüm kadarıyla topsuz iyi oynuyor ve baskı kurarak oyun geliştiren bir ekip. Bizim alışık olmadığımız bir şekilde futbol oynuyor. Bu bakımdan hafta başında bu konuda oyuncularla birçok çalışma yaptık.

Lens ile oynadığımız maçta bizim oyun kurmamıza izin verilmedi. 3 tane gol şansı yakaladıktan sonra çok fazla top kayıpları yaptık. Yarın bunları göz önüne almalıyız yoksa Lens maçında olduğu gibi acı çekeriz.

Galatasaray sağlam ve güzel ekip. Maçı kazanmak istiyorsak Galatasaray'a karşı çok hızlı oynamamız gerekiyor. Bu maç bizim için hayati, bu turnuva için hayati. Bir önceki maçın analizini yapmak için zamanımız yok. Galatasaray maçına odaklanmalı ve önümüze bakmalıyız.

Sampaoli'den G.Saray sözleri!

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