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GALATASARAY

Marsilya - Galatasaray şifresiz canlı izle! Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Son dakika Galatasaray maçı haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Marsilya deplasmanına çıkacak. Son olarak Göztepe'yi 2-1 yenen Aslan, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'yı yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyen taraftarlar araştırma yapıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? (GS MAÇI CANLI)

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk olacak. İşte maç öncesi tüm bilinmesi gerekenler...

MARSILYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak dev maç, Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSİLYA - GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR!

MARSILYA'NIN EN BÜYÜK KOZU PAYET VE CENGİZ ÜNDER!

Bu sezon transferde hızlı bir dönem geçiren Marsilya, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli golcü Dimitri Payet ile Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en büyük kozlarından biri. Dimitri Payet'in sakatlığı bulunuyor. Marsilya, Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in ardından 14 puan ile 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gole katkıda bulundu.

SACHA BOEY TAKIMLA ÇALIŞTI

Marsilya maçı öncesinde Galatasaray'a müjde gibi bir haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey kontrollü bir şekilde çalışmalara başladı. Genç ismin yerine kadroda yer bulan Yedlin'in kötü performansı eleştiri oklarını da beraberinde getirmişti. Galatasaray'da ayrıca Barış Alper Yılmaz da bu maça yetiştirilmeye çalışılacak.

MARSILYA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marsilya Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül: (2. Hafta) Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta) Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta) Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta) Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta) Lazio-Galatasaray

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