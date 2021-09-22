22 Eylül 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den Mostafa Mohamed kararı! Kayserispor maçında...

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim rotasyon yapma kararı aldı. As kadrodan Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau'yu kafileye dahil etmeyen deneyimli çalıştırıcı, forvet bölgesinde ise Mostafa Mohamed'i görevlendirip bir şans daha verme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim’den Mostafa Mohamed kararı! Kayserispor maçında...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.09.2021

Transferin son günü Fransa'ya uçan ve Bordeaux için sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed, kulüpler arasında anlaşma sağlanamadığı için Galatasaray'a dönmüştü. Takıma küsmeyen ve idmanlarda iyi çalışan Mohamed'den, hocası Fatih Terim faydalanmaya karar verdi. Trabzonspor, Lazio ve Alanyaspor maçlarında oyuna ikinci yarıda giren Mısırlı forvet, bugün Kayseri deplasmanında ilk 11'de olacak. Terim, Halil Dervişoğlu'nun takım içindeki rakibini Diagne değil Mohamed olarak görüyor.

Son dakika spor haberleri: Fatih Terim’den Mostafa Mohamed kararı! Kayserispor maçında...

YAĞ ORANI EN DÜŞÜK İKİNCİ FUTBOLCU OLDU

Geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mostafa Mohamed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük ikinci oyuncu olan Mısırlı forvet, fiziksel olarak da hazır bir görüntü çizdi. Alanyaspor maçında 7 şut denemesinde isabet sağlayamayan 24 yaşındaki oyuncu, gol hasretine Kayseri'de son vermek için tam konsantre oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’dan sürpriz golcü harekatı! Devre arasında ’kral’ gelecek G.Saray'dan sürpriz golcü harekatı! Devre arasında 'kral' gelecek
Rotasyonlu Aslan çıkış peşinde! İşte Terim’in Kayseri maçı 11’i Rotasyonlu Aslan çıkış peşinde! İşte Terim'in Kayseri maçı 11'i
Cimbom’dan santrfor hamlesi! Terim onaylarsa... Cimbom'dan santrfor hamlesi! Terim onaylarsa...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör