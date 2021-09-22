Son dakika spor haberleri: Fatih Terim’den Mostafa Mohamed kararı! Kayserispor maçında...

YAĞ ORANI EN DÜŞÜK İKİNCİ FUTBOLCU OLDU



Geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mostafa Mohamed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük ikinci oyuncu olan Mısırlı forvet, fiziksel olarak da hazır bir görüntü çizdi. Alanyaspor maçında 7 şut denemesinde isabet sağlayamayan 24 yaşındaki oyuncu, gol hasretine Kayseri'de son vermek için tam konsantre oldu.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ