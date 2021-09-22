Son dakika spor haberleri: Fatih Terim'den Mostafa Mohamed kararı! Kayserispor maçında...
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim rotasyon yapma kararı aldı. As kadrodan Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau'yu kafileye dahil etmeyen deneyimli çalıştırıcı, forvet bölgesinde ise Mostafa Mohamed'i görevlendirip bir şans daha verme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transferin son günü Fransa'ya uçan ve Bordeaux için sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed, kulüpler arasında anlaşma sağlanamadığı için Galatasaray'a dönmüştü. Takıma küsmeyen ve idmanlarda iyi çalışan Mohamed'den, hocası Fatih Terim faydalanmaya karar verdi. Trabzonspor, Lazio ve Alanyaspor maçlarında oyuna ikinci yarıda giren Mısırlı forvet, bugün Kayseri deplasmanında ilk 11'de olacak. Terim, Halil Dervişoğlu'nun takım içindeki rakibini Diagne değil Mohamed olarak görüyor.
YAĞ ORANI EN DÜŞÜK İKİNCİ FUTBOLCU OLDU
Geçen hafta Florya'da yapılan fiziksel dayanıklılık testlerinde Mostafa Mohamed'in en iyi sonuçları veren isim olduğu da ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre genç stoper Işık Kaan Arslan'dan sonra yağ oranı en düşük ikinci oyuncu olan Mısırlı forvet, fiziksel olarak da hazır bir görüntü çizdi. Alanyaspor maçında 7 şut denemesinde isabet sağlayamayan 24 yaşındaki oyuncu, gol hasretine Kayseri'de son vermek için tam konsantre oldu.
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