Galatasaray'da Sacha Boey takımla çalışmalara başladı! Marsilya maçı öncesi iyi haber
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Bu arada Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray, Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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