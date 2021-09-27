27 Eylül 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Sacha Boey takımla çalışmalara başladı! Marsilya maçı öncesi iyi haber

Marsilya maçı öncesi iyi haber! Takımla çalışmalara başladı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 Giriş Tarihi: 27.09.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Bu arada Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Terim Ocak ayını işaret etmişti! Yıldız isimle yollar ayrılıyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim tribün ve sosyal medyadan etkileniyor "Fatih Terim tribün ve sosyal medyadan etkileniyor"
Galatasaray şeytanın bacağını kırdı Galatasaray şeytanın bacağını kırdı
Kerem açıkladı! Devre arasında neler yaşandı? Kerem açıkladı! Devre arasında neler yaşandı?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör