26 Eylül 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Ampute Milli Takımı'mıza plaket!

G.Saray’dan Ampute Milli Takımı’mıza plaket!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Galatasaray, Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'mızı, Göztepe maçı öncesinde konuk etti. Sarı kırmızılılar, millilere plaket takdim etti. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Kulübü, Göztepe maçı öncesi Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı'mızı ağırladı.

Sarı kırmızılılar, Milli Takım'ımıza, plaket takdim ettti.

İşte o anlar;

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