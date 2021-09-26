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GALATASARAY

Galatasaray Göztepe maçı öncesi Fatih Terim: Genç oyuncularımızın desteğe ihtiyaçları var

Terim’den kadro açıklaması! Desteğe ihtiyaçları var
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Genç oyuncularımızın morale desteğe ihtiyacı var. Seyircilerimizin oyunculara etkisi maç oynanırken hepimizden fazla." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

(Kadro değerlendirmesi) Taylan ile başlayalım. Ameliyatından sonra dinlenme vakti olmadı. Bugün de onu dinlendirdik. Sonuçta kadroumuz 21 kişi. Kalecileri çıkarsan 19. Ayrıca bunun için bizden yetişmiş gençlerin de kadroda olması lazım. Birileri olmayacak bu doğrultuda. Bunun üzerine Taylan konusunda karar verdik. Perşembe tekrar maç oynayacağız. Sonra yeniden lig. Bu yüzden bütün arkadaşlarımızı kullanmak istiyoruz. Onun için dinlendirdik.

Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Sonradan analiz edince kaybetmememiz gereken puanları kaybetmişiz. Oyunun hakkı değildi. Camialarda her zaman bir hareketlilik olur. Biz birliği beraberliği önemsiyoruz. Galatasaray birleşir. Bir sorun olmaz. Futbol şubesine Ali Gücüm kardeşimiz işleri nedeniyle görevi bıraktı. Üzüldüm tabii ama onun kararı saygı duyarız.

"OYUNCULARIN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Takımımıza gelince büyük oranda genç bir takım. Biz ülkede yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın kurtuluşunun bu olacağına inandığımız için yapıyoruz. Biraz sabredersek ondan sonra bazı şeylerin abonesi de olur Galatasaray.

Genç oyuncularımızın morale desteğe ihtiyacı var. Seyircilerimizin oyunculara etkisi maç oynanırken hepimizden fazla. Puan kaybedeceğiz ama oyunun hakkı değildi kaybettiklerimiz. 2-0'lardan döndü, Alanya ve Kayseri'de de iyi oynadık.

"ONLARIN HEPSİ ENGELSİZ"

Can-ı gönülden tebrik ediyorum Ampute Milli Takımı'mızı. Osman (Çakmak) Hoca'yı aradım evet. Şampiyonluktan sonra da konuştuk. Onlar hepsi 'engelsiz' aslan gibiler. Dünyadaki diğer insanlara çok önemli örnek oluyorlar. Büyük iş yapıyorlar.

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