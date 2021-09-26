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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Burak Elmas Yüksek İstişare Kurulu'nu kuruyor! İşte kongre tarihleri...

G.Saray’da dev toplantı! O tarih belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, adını 'Yüksek İstişare Kurulu' koyduğu ekibi topluyor. Kurulda eski başkanlar, ikinci başkanlar, eski ve yeni divan başkanları bir araya geliyor. Başkan Elmas, davetlilere bir mektup göndererek kurulun toplanacağı tarihi açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ı eski başkanlar, ikinci başkanlar, eski ve yeni divan başkanları masaya yatırıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Burak Elmas, adını "Yüksek İstişare Kurulu" koyduğu ekibi bir araya getiriyor.

Başkan Elmas, katılımcılara bir davet mektubu göndererek 13 Ekim'de Yüksek İstişare Kurulu'nun toplanacağını bildirdi. Fanatik'in haberine göre; bu toplantı Mustafa Cengiz döneminde pandemi gerekçe gösterilip gerçekleşmeyen iki mali kongrenin yapılacağı 16-17 Ekim tarihlerinden önce olacak. Böylece hem bu konuyla ilgili fikir alışverişi yapılacak hem de Başkan Burak Elmas genel kuruldan almak istediği yetkililerle ilgili bilgilendirme yapacak. Sarı-kırmızılı kulüpte transfer döneminde ödenen yüksek bonservisler ve yapılan KAP bildirimlerinde bonuslar içeren detaylara yer verilmemesi üyelerin tepkisini çekiyor. Özellikle eski başkan ve yöneticilerin bu konuda artan eleştirileri gündeme Elmas ve ekibine "şeffaflık" uyarısı yapacağı belirtiliyor.

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