26 Eylül 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Omar Elabdellaoui müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz ocak ayında yaşadığı talihsiz kaza sonrası gözünden ciddi şekilde yaralanan ve o tarihten bu yana formasından uzak olan Omar Elabdellaoui'den sevindiren haber geldi. Son olarak ABD'de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Norveçli futbolcunun sahalara dönüş tarihinin belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Omar Elabdellaoui müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Çok sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'da yüzleri Omar Elabdellaoui güldürdü. Yılbaşı gecesi yüzünde havai fişek patlayan ve ölümden dönen Norveçli yıldız için "Futbol hayatı bitti" yorumları yapılmıştı. Ancak Omar ailesi ve Galatasaray'dan gelen büyük desteğin de gücüyle hiç vaçgeçmedi. Ve yıldız futbolcu dönüş için geri sayıma geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Omar Elabdellaoui müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu

ÇOK BAŞARILI SONUÇ ALINDI

Hastanede yapılan tedavisinin ardından ABD'ye giden Omar'a kız kardeşinden alınan kök hücreler nakil edildi. Yapılan operasyonun son derece olumlu sonuç verdiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Omar Elabdellaoui müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu

DOKTORLARIN RAPORU OLUMLU

Takvim'in haberine göre; önceki gün İstanbul'a dönen yıldız futbolcu için kulüp doktorları olumlu rapor verdi. Her şey yolunda giderse Omar'ın kısa süre içinde takımla idmanlara başlaması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’a Omar Elabdellaoui müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu

DEVRE ARASINDA TAKIMA DÖNECEK

Terim'in de Omar için planlarının olduğu öğrenildi. Tecrübeli hoca, performansı çok düşük olan Yedlin'i devre arası gönderip, Norveçli sağ beki takıma dahil etmeyi düşünüyor.

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