GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Omar Elabdellaoui müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz ocak ayında yaşadığı talihsiz kaza sonrası gözünden ciddi şekilde yaralanan ve o tarihten bu yana formasından uzak olan Omar Elabdellaoui'den sevindiren haber geldi. Son olarak ABD'de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Norveçli futbolcunun sahalara dönüş tarihinin belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Çok sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'da yüzleri Omar Elabdellaoui güldürdü. Yılbaşı gecesi yüzünde havai fişek patlayan ve ölümden dönen Norveçli yıldız için "Futbol hayatı bitti" yorumları yapılmıştı. Ancak Omar ailesi ve Galatasaray'dan gelen büyük desteğin de gücüyle hiç vaçgeçmedi. Ve yıldız futbolcu dönüş için geri sayıma geçti.
ÇOK BAŞARILI SONUÇ ALINDI
Hastanede yapılan tedavisinin ardından ABD'ye giden Omar'a kız kardeşinden alınan kök hücreler nakil edildi. Yapılan operasyonun son derece olumlu sonuç verdiği öğrenildi.
DEVRE ARASINDA TAKIMA DÖNECEK
Terim'in de Omar için planlarının olduğu öğrenildi. Tecrübeli hoca, performansı çok düşük olan Yedlin'i devre arası gönderip, Norveçli sağ beki takıma dahil etmeyi düşünüyor.
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