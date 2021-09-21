Galatasaray'ın aldığı kötü sonuçlar daha 5. haftada taraftar ve takımın arasını açtı. Şampiyonlar Ligi'ne veda elemelerde edilmesi de bunda etkili olurken Alanya yenilgisi bardağı taşıran damla oldu. Eleştiriler Terim üzerinde yoğunlaşırken artık bırakması gerektiğini söyleyenler de vardı. İşte Fotomaç'ın derlediği habere göre Alanya yenilgisi sonrası sosyal medyaya düşen tepkilerden bazıları: