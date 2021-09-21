Son dakika spor haberi: Taraftarlar isyan ediyorlar! Alanyaspor mağlubiyeti bardağı taşırdı
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, sosyal medya üzerinden faturayı teknik direktör Fatih Terim'e kesti. Özellikle Terim'in kadro tercihlerine eleştiri yapan taraftarlar, hocanın maç seçtiğini iddia etti. İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'ın aldığı kötü sonuçlar daha 5. haftada taraftar ve takımın arasını açtı. Şampiyonlar Ligi'ne veda elemelerde edilmesi de bunda etkili olurken Alanya yenilgisi bardağı taşıran damla oldu. Eleştiriler Terim üzerinde yoğunlaşırken artık bırakması gerektiğini söyleyenler de vardı. İşte Fotomaç'ın derlediği habere göre Alanya yenilgisi sonrası sosyal medyaya düşen tepkilerden bazıları:
Halil bu kadar yorgunken! Diagne küstürüldü, Mohamed kazanılmıyor, Ömer ve Babel Galatasaray seviyesinde asla değil. @karada_mahmut
Taraftar maç seçiyor. Oyuncular maç seçiyor. Hocamız maç seçiyor. Ondan kaybettik. @EryilmazFa10
Bence bu yenilgi hocaya yazar. Hamleler çok kötü... 2 haftadır Morutan neden çıkar! @mzlmdoqn
Fatih hocanın ilk 11'de rotasyona gitmeyip yanlış kadro çıkarması! @hayatifutboll
Yavaş ve metodik bir oyun anlayışı... @freedom05
YETERSİZ KALİTEDE TRANSFERLER YÜZÜNDEN. ALMAYA ALAMADIK. GÖNDERMEYE GÖNDEREMEDİK... @efs_gs
3 tane forvet var her maçta kiralık halili oynatmak ne kadar doğru bilmiyorum. @Enver_alkis
Terim kendini yenileyemedi; Galatasaray'da kan değişimi yaşanmalı @Furcanizares
Olmayan oyun planı ile planı müthişmiş gibi hareket eden FT @alpiysl
Fatih hocanın futbol bilgisi artık 30 sene öncesinde kaldı. @alierbass
Kadro mühendisliği yanlış yapıldı. Tecrübeli ve iyi bir tane transfer yapılmadı. @bankac_serdar
Takım 3 yıldır, 90 dakikayı çıkaramıyor. @erkaletiler
Babel inadı ve önemli oyuncuları küstürmesi kötü sonucu getirdi. @laikputperest1
DESTEK VERENLER
Yeni bir takım ve bu tip yenilgiler olabilir. Önemli olan bu tip durumlarda takıma sahip çıkmak ve takımın moralini yüksek tutmak için destek vermek. @mehmetbatuk
Galatasaray kötü oynayabilir ama taraftarın kötü olmaya hakkı yoktur. Üzülebilirsin, kahrolabilirsin ama kahvede maç izlemiyorsun. Küfredemezsin! @fethi_celikten
Koltuklar boştu seyirciler yarısını bile dolduramadı. Stada gidenler de oyunculara yarardan çok zarar verdiler. @roANILdinho
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