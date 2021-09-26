Galatasaray Göztepe maçı sonrası Fatih Terim'den VAR tepkisi | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Sezon başından beri bir şey demiyorum, yine demeyeceğim. Alpaslan'ın bir pozisyonu var! Bu da VAR'ı yok etmek. Hiç VAR hakemi koymayalım. İzledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor." dedi. (GS spor haberleri)

Süper Lig 'in 7. haftasında Göztepe 'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.Açıkçası galip geldiğimiz için çok mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamamıştık. Bugün 3 puanı zor da olsa aldık. Göztepe'nin kaleyi tutan tek şutu gol oldu. İyi ki gol oldu, Muslera kırmızı kart görebilirdi gol olmasaydı.İkinci yarı, baskıyı daha fazla kurduk. Kalecinin hatasıyla beraberliği yakaladık. Arkasından Morutan 'ın güzel bir golü geldi.Sezon başından beri bir şey demiyorum, yine demeyeceğim. Alpaslan'ın bir pozisyonu var! Bu da VAR'ı yok etmek. Hiç VAR hakemi koymayalım. İzledim, olacak şey değil. Hem penaltı, hem kart. Geçen sene saha içinde, bu sene VAR'da. Arkadaşımız devam ediyor.

İşte Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. Hepsine teşekkür ederim. Benden ve takımdan ümidi kesmeyen taraftara alışkınım. İşte böyle birleşildiği zaman çok şey başarabiliriz.

Kazandıkça bu genç arkadaşlarımız o güvenle çok daha iyi oynayacaklar. Her geçen gün onların lehine olacak. Bir takım olgusu, tecrübelisi ve genciyle bir takım olmayı ümit ediyoruz. Daha iyi oyunlar oynayacağız inşallah.





İŞTE TERİM BAHSETTİĞİ O POZİSYON















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