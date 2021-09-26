26 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Erman Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Göztepe'nin Galatasaray'a attığı gol ofsayt mı?

Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Göztepe’nin golü ofsayt mı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 4 maç aradan sonra kazandı. Maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, konuk ekibin gol attığı anları değerlendirdi. Usta yorumcu Göztepe'nin gol pozisyonu için "ofsayt" değerlendirmesinde bulundu. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yle karşı karşıya geldi ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekip 43. dakikada Cherif Ndiaye ile öne geçerken, Galatasaraylılar ofsayt itirazında bulunmuştu. VAR incelemesi sonucu ofsayt olmadığı gerekçesiyle gol geçerli sayıldı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe'nin golünü yorumladı ve "Göztepe'nin attığı gol ofsayt." dedi.

İşte o değerlendirme:

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