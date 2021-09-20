Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibine mücadelenin son dakikalarında Candeias'ın attığı golle 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Mücadelenin ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Alanyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
SERKAN KORKMAZ - EN KESKİN DİKEN
Trabzon'da iki gol bulup sakatlanarak çıkan, Lazio maçındaki oyunuyla alkış alan Emre Kılınç'ı, Kerem'in yerine ilk 11'de bekliyordum ama Lazio'yu yenen takım bozulmamıştı. Galatasaray, ilk yarıda birkaç zayıf deneme dışında rakip kalede tehlike yaratamadı. Aslında her iki takım da savunmacıların kendi kalelerini yokladığı iki enstantane dışında golden hayli uzaklardı. Bu kısırlıkta yine Galatasaray'ın sayısız köşe vuruşunu hoyratça heba etmesi hayli manidardı.
İdeal savunma dörtlüsü için Marcao'nun cezasını bitirmesini bekleyen Fatih hoca, ilk kez Luyindama'yı solda, Nelsson'uysa sağda oynatarak mesajını verdi; "Luyindama, Marcao gelince yanımda oturur". Lazio maçında bazı otoritelerin ilk 11'de beklediği Diagne, on günde üçüncü golcülüğe düşüp sosyal medyada saçmalayınca kadro dışı kaldı. Diagne'yi bir daha sarı-kırmızlı formayla oynarken göremeyebiliriz.
İkinci yarının hemen başında kenarda Mohamed, Feghouli ve Emre belirince, sosyal medyadan, stattan ve ekrandan maça ortak olan taraftar heyecanlandı ama çıkanların Taylan, Morutan ve Halil olmasını yadırgayanların sayısı (ben dahil) hiç de az değildi. Misal; Taylan ve Morutan yerine Kerem ve Berkan'ın çıkmasına (kötü oynamıyor olsalar da) hiç şaşırmazdım. "Halil mi, Mohamed mi" sorusuna bir yanıt vermek çok da kolay değil. Diagne'nin 'azalarak bitişinin' ardından bu soru Terim'in aklındaki en keskin dikendir tahminimce. Dün akşam katkı sağlayan Mısırlı'da ısrar edilmesi için hala çok geç olmayabilir.
Bu arada hangi form düzeyinde olursa olsun, Feghouli'nin bir hamle oyuncusundan daha fazlası olduğunda da ısrarcıyım. Yenilen golde en büyük hata Ömer Bayram'ın gibi duruyor ancak çok kötü oynayarak Van Aanholt'un sağ beke tayinine sebep olan Yedlin'i suçlamak daha adil olacaktır. Bu yeni takımın sorunlarının ne olduğu kişiden kişiye değişir fakat çözümün Babel'i yuhalamakla gelmeyeceği kesin.
LEVENT TÜZEMEN - GEÇ KALDI
Lazio galibiyetinden sonra futbolculara ödül olarak Luyindama-Marcao değişikliği dışında kadroyu bozmayan Terim'in maalesef bu düşüncesi başarıyı getirmedi. Halil, Kerem, Morutan gibi oyuncularda yorgunluk vardı. Sağ stoper olarak Nelsson oynamasına rağmen Luyindama ile uyumlu bir birliktelik kuramadı. Çünkü Luyindama'nın bireysel becerisi ile kafasına göre oynaması G.Saray'ın savunmadan hücuma etkili toplarla çıkmasını engelledi.
Alanyaspor, disiplinli bir kompakt futbol anlayışı ile G.Saray'ın rahat pas yapmasına izin vermediği gibi kanatlara inmesini de önledi. Terim'in maçtan sonra "Keşke rotasyon yapsaydım" sözünü doğru bulmuyorum. Bence yapmayı düşündü ama Antalya maçında Sergen Yalçın'ın yaptığı rotasyondan etkilenip, bu fikirden vazgeçti.
Beşiktaş'ta oyuna giren oyuncular, sonuca katkı yaparken G.Saray'da ikinci yarı forma şansı bulan Feghouli, Emre Kılınç ve Mohamed G.Saray'ın durgun ve etkisiz oyununu yukarı çekemedi. Özellikle taraftarın çok top kaybı yapan Yedlin'e tepki göstermesi, Terim'i maalesef yanlış bir değişikliğe götürdü. Van Aanholt'u sağa alıp yerine Ömer Bayram'ı koyması G.Saray'a zarar verdi.
Oysa Hollandalı, sol bekte etkili oynuyor ve hücuma dengeli çıkıyordu. Bence Terim, Aanholt'un yerini değiştirmeyip sağa Alpaslan'ı almayı düşünmeliydi. Savruk bir oyuncu olan Ömer Bayram, Candeias'ın golünde kademeye girmekte geç kaldı, önünden geçen topu ıskaladı. Feghouli'nin haline çok şaşırdım, yürüyecek mecali bile yoktu. Sanki bir şeyleri protesto eder gibi oynadı. Ayrıca Terim, değişiklikleri yapmak için devre arasını beklememeliydi. Berkan'ın kaçırdığı golün dışında tek etkili vuruş, Kerem'in attığı şuttu. Yorgun isimleri Terim devre bitmeden değiştirseydi daha doğru hamle olurdu. Çünkü Trabzon'da Abdullah Avcı erken hamle ile skora ortak olmayı başardı.
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