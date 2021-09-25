25 Eylül 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yeni golcü! Jonas Wind...

Sezon başında birçok yeni oyuncuyu takıma katan Galatasaray'da, ilk 6 hafta sonunda gol yollarındaki sorun çözüme kavuşmadı. Ocak ayı için forvet arayışlarına erkenden başlayan Sarı-Kırmızılılar, transfer için ilk adayını da şekillendirdi. Cimbom, Victor Nelsson eski takım arkadaşı Jons Wind'i transfer listesine ekledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a yeni golcü! Jonas Wind...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Galatasaray'da ocak ayında gençlik aşısına devam edileceği hem Başkan Burak Elmas hem de Teknik Direktör Fatih Terim tarafından açıklanmıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, forvet bölgesine yeni bir ismi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a yeni golcü! Jonas Wind...

Fotomaç'ın haberine göre, Kopenhag'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor Jonas Wind'in durumu araştırılmaya başlandı. Sezon başında Victor Nelsson'u aynı takımdan kadroya katan sarı-kırmızılı yetkililer, Kopenhag kulübüyle kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Wind'in bonservisi 5 milyon Euro olarak gözüküyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a yeni golcü! Jonas Wind...

BU SEZON 15 MAÇ 7 GOL 4 ASİST
Futbola Kopenhag altyapısında başlayan Wind, Şubat 2018'den bu yana A takım forması giyiyor. Bu sezon Danimarka ekibinde 15 maça çıkan Wind, 7 gol atarken 4 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a yeni golcü! Jonas Wind...

Wind toplamda ise 101 maçta 42 gol, 23 asistle oynamayı başardı. A Milli Takım formasını da 7 Ekim 2020'den beri giyen Jonas Wind, 12 müsabakaya çıkarken 4 kez fileleri sarsmayı başardı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’a yeni golcü! Jonas Wind...

HAVA TOPLARI ONDAN SORULUR
1.90 boyundaki Jonas Wind attığı kafa golleri ve güçlü penaltı vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 7 kez fileleri sarsan Wind, bunların ikisini penaltıdan, ikisini kafa vuruşuyla kaydetti. İki golü sağ ayağıyla atan 22 yaşındaki santrfor, bir golü ise sol ayağıyla kaydetmeyi başardı.

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