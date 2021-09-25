Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a yeni golcü! Jonas Wind...
Sezon başında birçok yeni oyuncuyu takıma katan Galatasaray'da, ilk 6 hafta sonunda gol yollarındaki sorun çözüme kavuşmadı. Ocak ayı için forvet arayışlarına erkenden başlayan Sarı-Kırmızılılar, transfer için ilk adayını da şekillendirdi. Cimbom, Victor Nelsson eski takım arkadaşı Jons Wind'i transfer listesine ekledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da ocak ayında gençlik aşısına devam edileceği hem Başkan Burak Elmas hem de Teknik Direktör Fatih Terim tarafından açıklanmıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, forvet bölgesine yeni bir ismi gündemine aldı.
Fotomaç'ın haberine göre, Kopenhag'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor Jonas Wind'in durumu araştırılmaya başlandı. Sezon başında Victor Nelsson'u aynı takımdan kadroya katan sarı-kırmızılı yetkililer, Kopenhag kulübüyle kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Wind'in bonservisi 5 milyon Euro olarak gözüküyor.
Wind toplamda ise 101 maçta 42 gol, 23 asistle oynamayı başardı. A Milli Takım formasını da 7 Ekim 2020'den beri giyen Jonas Wind, 12 müsabakaya çıkarken 4 kez fileleri sarsmayı başardı.
HAVA TOPLARI ONDAN SORULUR
1.90 boyundaki Jonas Wind attığı kafa golleri ve güçlü penaltı vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 7 kez fileleri sarsan Wind, bunların ikisini penaltıdan, ikisini kafa vuruşuyla kaydetti. İki golü sağ ayağıyla atan 22 yaşındaki santrfor, bir golü ise sol ayağıyla kaydetmeyi başardı.
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