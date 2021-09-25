GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 4 ayrılık yolda! Fatih Terim yönetime rapor verdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de aldığı üst üste yenilgilerle sarsılan Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalara hız verildi. Yeni sezona genç bir kadroyla giriş yapan sarı-kırmızılıların devre arasında da birçok ismi takıma kazandırması beklenirken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yolların ayrılacağı öğrenildi. (GS spor haberi)
Sezon başında yapılan 530 milyonluk transfere rağmen 6 haftada 8 puanda kalan Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmenin ardından yeni bir transfer harekatı için start verildi. Takvim'in haberine göre, tecrübeli hoca devre arasında Feghouli, Babel, Diagne, Yedlin ve Mohamed'in gönderilmesi için yönetime rapor verdi. Galatasaray'da hedef bu isimlerle en uygun mali şartlarda yolları ayırmak ve yerlerine yine genç ve potansiyelli isimler almak. Ancak bu transfer operasyonunun kulübü en az 200 milyonluk maliyet yükünün altına sokacağı belirtiliyor. Yönetimin Terim'in raporu sonrası ara transferde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
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