25 Eylül 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da sistem değişiyor! Fatih Terim'den 2 yeni taktik

Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim, alınan kötü sonuçlara çare arıyor. Deneyimli teknik adam, defans güvenliğini artırmak ve rakip kalede etkili olmak için farklı arayışlara girdi. Cimbom, çift ön liberolu 4-2-3-1 ve kanatsız 4-4-2 taktikleri üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da sistem değişiyor! Fatih Terim’den 2 yeni taktik
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Ligde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından gözler Teknik Direktör Fatih Terim'e döndü. Rakiplerin kolay önlem aldığı sarı-kırmızılılar, basit goller yiyen ve hücumda üretkenlikten uzak bir takım haline geldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da sistem değişiyor! Fatih Terim’den 2 yeni taktik

Fotomaç'ın haberine göre, bu zinciri kırmak isteyen Terim, oyun sisteminde değişiklik yapmaya karar verdi. 4-3-3'ten yeterli ölçüde faydalanamayan tecrübeli çalıştırıcı, çift ön liberolu 4-2-3-1 ve kanat oyuncuları olmadan 4-4-2 sistemlerini denemeye başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da sistem değişiyor! Fatih Terim’den 2 yeni taktik

ORTA SAHA ÇOK ÖNEMLİ
İmparator, orta ikiliyi çok koşan ve en az pas hatası yapacak isimlerden kurmayı hedefliyor. Takımın en mücadeleci ismi Berkan'dan vazgeçmeyi düşünmeyen Fatih Terim; Taylan, Assunçao ve Cicaldau arasında tercih yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da sistem değişiyor! Fatih Terim’den 2 yeni taktik

Ayrıca iki farklı sistemde de Olimpiu Morutan'a büyük görev düşüyor. Genç futbolcu ya forvet arkasında maestro olacak ya da sağ kenarda forma giyecek. Terim'in sisteme Göztepe maçında karar vermesi bekleniyor.

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