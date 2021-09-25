ORTA SAHA ÇOK ÖNEMLİ

İmparator, orta ikiliyi çok koşan ve en az pas hatası yapacak isimlerden kurmayı hedefliyor. Takımın en mücadeleci ismi Berkan'dan vazgeçmeyi düşünmeyen Fatih Terim; Taylan, Assunçao ve Cicaldau arasında tercih yapmaya hazırlanıyor.