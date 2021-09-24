Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile karşılaşacak. Galatasaray, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsiya'yı yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Fransa temsilcisi ilk maçta Lokomotiv Moskova ile berabere kaldı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY AVRUPA'DA ESTİ GÜRLEDİ!

UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında Lazio ile karşılaşan Galatasaray, sergilediği performans ile adeta esti gürledi. Lazio'yu 1-0 ile geçen Aslan, grubu ilk hafta sonunda lider tamamladı.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray

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