GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde FCSB'den kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan ile ilgili ortaya atılan ayrılık iddiaları Romanya basınında da ses getirdi. Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, yaptığı açıklamada oyuncusunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği iddia edilmişti.
Morutan ile ilgili atılan bu iddia Rumen basınında da yankı uyandırırken, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri Florin Vulturar, yaptığı açıklamada Olimpiu Morutan'ın sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine ilişkin konuştu.
"KİRALIK OLARAK BİLE AYRILMAYACAK"
Vulturar, Prosport'a yaptığı açıklamada "Morutan kiralık olarak bile Galatasaray'dan ayrılmayacak. Türkiye'den gerçekçi olmayan iddialar ortaya atıldı. Kulüpten bana ya da Morutan'a ayrılık isteğiyle ilgili bir talep gelmedi. Morutan'dan çok memnunlar. Fizik olarak takımın seviyesinde olmadığı doğru, yüzde 100 hazır durumda değil ama olacak. Fatih Terim de ondan çok memnun. Uyum sağlamak için hala zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
Galatasaray formasıyla 5 maçta süre alan Olimpiu Morutan, 1 asistlik bir performans sergiledi.
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