GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan Galatasaray’dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

"KİRALIK OLARAK BİLE AYRILMAYACAK"

Vulturar, Prosport'a yaptığı açıklamada "Morutan kiralık olarak bile Galatasaray'dan ayrılmayacak. Türkiye'den gerçekçi olmayan iddialar ortaya atıldı. Kulüpten bana ya da Morutan'a ayrılık isteğiyle ilgili bir talep gelmedi. Morutan'dan çok memnunlar. Fizik olarak takımın seviyesinde olmadığı doğru, yüzde 100 hazır durumda değil ama olacak. Fatih Terim de ondan çok memnun. Uyum sağlamak için hala zamana ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.