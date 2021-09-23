Son dakika spor haberi: Son 32 yılın en kötü Galatasaray'ı! Kayserispor mağlubiyeti sonrası...
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3-0'lık şok bir skorla mağlup ayrıldı. Cimbom aldığı bu sonuçla birlikte son 32 yılın en kötü ilk 6 hafta performansına imza atmış oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray geçen hafta Avrupa Ligi'nde Lazio zaferine imza atmasına rağmen ligde yaşanan üst üste puan kayıpları camiada olumsuz bir hava oluşmasına sebep oldu. Buna son olarak Kayeseri deplasmanında alınan 3-0'lık ağır yenilgi eklendi.
8 PUANDA KALDILAR
Özellikle Alanyaspor maçındaki futbol, oyunculara verilen tepki tartışmalara sebep olurken, sonrasında yönetim ise kenetlenme mesajı verdi. Taraftarlar da sosyal medyada birlik çağrısı yaparken Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kayserispor ile çok kritik bir maç oynadı. Yine eli boş dönen Fatih Terim'in ekibi şu ana kadar ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puanda kaldı.
EN SON 1989'DA
Galatasaray, 6'ıncı haftadan puan çıkaramayınca son 32 yılın en kötü lig başlangıcına imza atmış oldu. Sarı-kırmızılılar 1989-90 sezonundan bu yana ilk 6 haftada hiç 9 puanın altında kalmamıştı. Cimbom 1989'da ise ilk 6 maçta 7 puan toplayabilmişti.
Galatasaray'ın 6'ıncı haftaları
SEZON, PUAN
2021-22, 8
2020-21, 10
2019-20, 9
2018-19, 12
2017-18, 16
2016-17, 14
2015-16, 11
2014-15, 13
2013-14, 10
2012-13, 13
2011-12, 13
2010-11, 12
2009-10, 18
2008-09, 11
2007-08, 16
2006-07, 10
2005-06, 16
2004-05, 13
2003-04, 11
2002-03, 13
2001-02, 16
2000-01, 13
1999-00, 15
1998-99, 16
1997-98, 11
1996-97, 13
1995-96, 15
1994-95, 16
1993-94, 11
1992-93, 11
1991-92, 13
1990-91, 13
1989-90, 7
1988-89, 13
1987-88, 16
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