Galatasaray’ın transferleri Burak Elmas’ı mest etti! Cicaldau Morutan ve Nelsson...

Son Lazio maçını tribünde birlikte izleyen yöneticiler, "Nelsson, Cicaldau ve Morutan böyle oynamaya devam ederse, transfer taksitleri bitmeden çok daha yüksek rakamlara satış yaparız" görüşünü paylaştı. Galatasaray kariyerlerine iyi bir başlangıç yapan üç oyuncu da milli takımlarına çağrılma başarısı da gösterdi.

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