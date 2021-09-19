19 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın transferleri Burak Elmas'ı mest etti! Cicaldau Morutan ve Nelsson...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau, Morutan ve Nelsson özellikle Lazio maçında sergiledikleri futbolla büyük beğeni aldılar. Sarı-kırmızılılarda soru işareti olarak bakılan yıldız futbolcuların bu çıkışı Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı mest etti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray’ın transferleri Burak Elmas’ı mest etti! Cicaldau Morutan ve Nelsson...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Transferde geleceğe yönelik hamleler yapan Galatasaray, düşük maaş verdiği genç oyuncular Nelsson-Cicaldau-Morutan üçlüsüne 17 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı.

Galatasaray’ın transferleri Burak Elmas’ı mest etti! Cicaldau Morutan ve Nelsson...

Sarı-kırmızılı kulüp bu parayı oyuncuların kulüpleri Kopenhag, FCSB ve Craiova'ya 4 yıllık vadelere böldüğü eşit taksitlerle ödeyecek. Sabah'ın haberine göre Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilen bu üçlü sergiledikleri performansla herkesin beğenisini kazandı.

Galatasaray’ın transferleri Burak Elmas’ı mest etti! Cicaldau Morutan ve Nelsson...

Son Lazio maçını tribünde birlikte izleyen yöneticiler, "Nelsson, Cicaldau ve Morutan böyle oynamaya devam ederse, transfer taksitleri bitmeden çok daha yüksek rakamlara satış yaparız" görüşünü paylaştı. Galatasaray kariyerlerine iyi bir başlangıç yapan üç oyuncu da milli takımlarına çağrılma başarısı da gösterdi.

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