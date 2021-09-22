Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bir genç yetenek daha! Fatih Terim Mohamed-Ali Cho'yu özellikle istedi...

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da bir yandan transfer hareketliliği de devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimden genç yıldız adayını istediği öğrenildi. Terim'in bu talebi doğrultusunda Mohamed-Ali Cho transferi için Şükrü Hanedar'ı görevlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'de ilk 5 haftada iyi bir çıkış yakalayamayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, genç yıldız adayını gündemine aldı.