Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a bir genç yetenek daha! Fatih Terim Mohamed-Ali Cho'yu özellikle istedi...
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da bir yandan transfer hareketliliği de devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in yönetimden genç yıldız adayını istediği öğrenildi. Terim'in bu talebi doğrultusunda Mohamed-Ali Cho transferi için Şükrü Hanedar'ı görevlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Süper Lig'de ilk 5 haftada iyi bir çıkış yakalayamayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar, genç yıldız adayını gündemine aldı.
Fatih Terim 2019 yılında İngiltere ile Danimarka U-16 Milli Takımları arasında oynanan maçta izlediği Mohamed-Ali Cho'yu takip etmeye devam ediyor.
Forvet arkasında forma giyen oyuncu bu sezon sürpriz bir çıkış yaptı. Angers'te 4 maçta oynadı 1 de gol attı. Başarılı teknik adam, 17 yaşındaki oyuncu için Şükrü Hanedar'ı görevlendirdi.
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