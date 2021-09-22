Gençlerin tepki görmemek için garanti oyunu tercih edeceğini düşünen Fatih Terim ve ekibi, bu nedenle performansların aşağı inmesi için şimdiden kolları sıvadı. Gençlerin süreçten etkilenmemesi ve saha içinde sorumluluk almasını isteyen teknik ekip bu konuda toplantılar düzenliyor. Futbolcuları psikolojik markaja alan teknik heyet, hem tepki alan hem de bunlardan etkilenebileceği düşünülen gençleri ayakta tutmak için uğraş veriyor.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ