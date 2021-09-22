Son dakika spor haberi: Galatasaray'da protestolar sonrası Fatih Terim harekete geçti!
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar maçın ardından bazı oyunculara tepki gösterdi. Sarı kırmızılı kulüpte yaşanan bu durum teknik direktör Fatih Terim ve yönetimi harekete geçirdi. Terim, genç futbolcuların gözünü korkutmasından endişe ediliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet kadar, tribünlerin bazı futbolculara yönelik protestoları da keyifleri iyice kaçırdı. Taraftarların gösterdiği tepkinin genç futbolcularda travma yaratmasından korkuluyor.
Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında Babel, Yedlin ve Ömer Bayram'ın protesto edilmesi maçın önüne geçmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu duruma isyan etmişti. Sarı-kırmızılı teknik kadroyu endişelendiren nokta ise, yaşananlardan gençlerin olumsuz etkilenebilecek olması...
Yedlin, Babel ve Ömer'e gösterilen tepki sonrası gençlerin artık rahat olamayacağı, karşılaşma sırasında sorumluluk almaktan kaçınacağı düşünülüyor. Milliyet'in haberine göre; genç futbolcuların inisiyatif almamasıyla beraber ortaya çıkacak durumun takımın oyununa da olumsuz yansıyacağını planlayan teknik ekip, çalışmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırdı.
Gençlerin tepki görmemek için garanti oyunu tercih edeceğini düşünen Fatih Terim ve ekibi, bu nedenle performansların aşağı inmesi için şimdiden kolları sıvadı. Gençlerin süreçten etkilenmemesi ve saha içinde sorumluluk almasını isteyen teknik ekip bu konuda toplantılar düzenliyor. Futbolcuları psikolojik markaja alan teknik heyet, hem tepki alan hem de bunlardan etkilenebileceği düşünülen gençleri ayakta tutmak için uğraş veriyor.
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