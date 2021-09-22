Son dakika transfer haberi: İspanya'da gündem Galatasaray! "Radamel Falcao..."

Galatasaray ile yıldızı bir türlü barışmayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sözleşmesini feshederek İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer oldu. Deneyimli futbolcu yeni takımının Athletic Bilbao'yu deplasmanda 2-1 yendiği maçta 90+6'da galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadelenin ardından İspanyol basınında gündem Falcao ve Galatasaray oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'daki iki sezonluk macerası hayal kırıklığı ile sona eren ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olan Radamel Falcao, ikinci maçında da gol attı.

Rayo Vallecano'nun Getafe'yi 3-0 yendiği maçta 71. dakikada oyuna giren ve 82. dakikada ağları havalandıran Falcao, Athletic Bilbao deplasmanını da boş geçmedi. 76'da Unai Lopez'in yerine oyuna giren Falcao, 90+6'da galibiyet golünü attı.

Kendisine yapılan faul sonrası kullanılan serbest vuruşta topu kafayla ağlara gönderen Kolombiyalı ve takımına 3 puanı getirdi.

Radamel Falcao, Vallecano formasıyla 44 dakikaya iki gol sığdırırken; Vallecano bu galibiyetle puanını 10 yaptı. Athletic Bilbao ise 9 puanda kaldı.