Kayserispor Galatasaray maçı sonrası Muslera'dan mağlubiyet sözleri!
Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, mağlubiyet sonrası konuştu. Deneyimli kaleci, "Soyunma odasında toplandık. Biz Galatasaray'ız, daha çok maçımız var, gelecekte bu sıkıntıları aştık dedik. Bunlar bahane değil." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.
"Kayseri'yi tebrik etmek istiyorum. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. İyi mücadele ettiler." diyerek sözlerine başlayan Muslera, "Hafta boyunca iyi çalışıyoruz. Bir bahane bulmak doğru değil. Ligi erken açtık. Tamamıyla, birçok oyuncu yeni oyuncu. Bir adaptasyon süreci var. Bugün daha bir arkadaşımız ilk maçına çıktı. Bunlar bahane değil ama ligin başlangıcında böyle sıkıntılar oluyor.
Soyunma odasında toplandık. Biz Galatasaray'ız, daha çok maçımız var, gelecekte bu sıkıntıları aştık dedik. Bunlar bahane değil. Herkes kendini daha iyi şekilde hazırlamalı. Herkes birbirini daha iyi tanıyacak. Bunu bir kenara bırakmalıyız artık. Lig var, Avrupa var. Lazio maçında o performansı gösteren bu takımdı. Bu potansiyel bizde var. Üzüleceğiz ama bunu bir kenara bırakmalıyız, 3 gün sonra bir maçımız var. Çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok. Bunu unutup geleceğe bakmalıyız." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...