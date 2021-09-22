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GALATASARAY

Kayserispor Galatasaray maçı sonrası Muslera'dan mağlubiyet sözleri!

Muslera’dan mağlubiyet sözleri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, mağlubiyet sonrası konuştu. Deneyimli kaleci, "Soyunma odasında toplandık. Biz Galatasaray'ız, daha çok maçımız var, gelecekte bu sıkıntıları aştık dedik. Bunlar bahane değil." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

"Kayseri'yi tebrik etmek istiyorum. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. İyi mücadele ettiler." diyerek sözlerine başlayan Muslera, "Hafta boyunca iyi çalışıyoruz. Bir bahane bulmak doğru değil. Ligi erken açtık. Tamamıyla, birçok oyuncu yeni oyuncu. Bir adaptasyon süreci var. Bugün daha bir arkadaşımız ilk maçına çıktı. Bunlar bahane değil ama ligin başlangıcında böyle sıkıntılar oluyor.

Soyunma odasında toplandık. Biz Galatasaray'ız, daha çok maçımız var, gelecekte bu sıkıntıları aştık dedik. Bunlar bahane değil. Herkes kendini daha iyi şekilde hazırlamalı. Herkes birbirini daha iyi tanıyacak. Bunu bir kenara bırakmalıyız artık. Lig var, Avrupa var. Lazio maçında o performansı gösteren bu takımdı. Bu potansiyel bizde var. Üzüleceğiz ama bunu bir kenara bırakmalıyız, 3 gün sonra bir maçımız var. Çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok. Bunu unutup geleceğe bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

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