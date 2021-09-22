Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Kayserispor maçı öncesi konuştu!
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesinde sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, "Gustavo'nun hepimizle olan ilişkisi, onu hazırlamanın son safhası. Kendisine şans verdik. Biraz hata, biraz heyecan bekleyebilirim. Bu da normal. Hem çok genç, hem de yurt dışında ilk kez bulunuyor. Daha toleranslı olabilirim ama iyi oynayacağını düşünüyorum." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:
"Bazı oyuncularımız sakat. Mecburen dışarıdalar. Bazı oyuncularımızı da dinlendirmek zorundayız. En azından onlarla başlamamak düşüncesi daha ağır bastı. Çünkü hiç dinlenmediler. İçlerinde milli maçları da tam oynayanlar var, Cicaldau gibi.
Sağlık ve atletik performans hocalarıyla bir araya geldik. Bazı oyuncuları dinlendirmenin pazar ve sonrası için daha da iyi olabileceği, sakatlıktan sakınmamız gerektiği için böyle bir karar verdik.
Ne olursa olsun, formayı kazanmak için önemli bir uğraşta olacaklar. O da rekabet getirecek. Kim oynarsa oynasın, bir şeyin değişmeyeceği bir ortam sunacak bize.
Gustavo'nun hepimizle olan ilişkisi, onu hazırlamanın son safhası. Kendisine şans verdik. Biraz hata, biraz heyecan bekleyebilirim. Bu da normal. Hem çok genç, hem de yurt dışında ilk kez bulunuyor. Daha toleranslı olabilirim ama iyi oynayacağını düşünüyorum."
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