Son dakika spor haberi: Galatasaray'da bahar kısa sürdü! Lazio maçının ardından...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, yeni sezona Avrupa maçları ile de beraber hızlı bir giriş yaptı. Ligde çıktığı ilk 2 maçta 2 galibiyet alan Cimbom, 3. ve 4. haftada Kasımpaşa'ya ve Trabzonspor'a puan kaybetti. Aslan'ın son olarak Alanyaspor'a mağlup olması taraftarların büyük tepkisini topladı. İşte detaylar...
Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray, son haftalarda büyük düşüş yaşıyor. Ligin ilk iki maçında iki galibiyet alarak hanesine 6 puan yazdıran Cimbom, son haftalarda puan toplamakta güçlük çekiyor. Aslan ilk duraksamasını ligin 3. haftasında yaşadı. Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan sarı-kırmızılı takım, beraberliğe razı oldu. Bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanında da benzer bir senaryo yaşandı. Son olarak geçtiğimiz pazar günü evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, son dakikalarda yediği golle mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, böylece 7 puan kaybetmiş oldu.
OYUNCU TERCİHLERİ BEĞENİLMEDİ
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da özellikle teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihleri tartışılıyor. Sezonun en formda forvetlerinden birisi olan Mbaye Diagne'yi 21 kişilik maç kadrosuna almayan Terim, karşılaşmaya Halil Dervişoğlu ile başladı. Terim'in asıl eleştiri aldığı nokta ise karşılaşma oynanırken yaptığı dokunuşlar oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında 5 oyuncu değiştiren Terim, yaptığı seçimler sebebiyle büyük eleştiri aldı. Oyuna sonradan giren Ömer Bayram ve Ryan Babel, taraftarlar tarafından ıslıklanırken, tercih hakkını bu iki isimden yana kullanan Terim de nasibini aldı. Sağ bekte görev yapan Yedlin de maç içinde yuhalanan isimler arasında yer aldI.
ULTRASLAN'I MI KASTETTİ?
Tepkilerden oldukça rahatsız olan Fatih Terim, sözünü sakınmadı ve taraftarların yönlendirildiğini söyledi. Kararlarını eleştirilere göre vermeyeceğini ifade eden deneyimli hoca, "Maalesef daha 30. dakikada Yedlin geri pas veriyor, yuh sesleri! Yukarıdan da bazı oyuncularımıza ısınırken küfür! Yedlin'i çıkarmam esasında, çok isteneni de sokmam ama herkes kendi görevini yapacak. Burada kararları kimin vereceği belli... Bu işler kötü, nereye gidiyor bilmiyorum. Uzun zamandır böyle yönlendirmeler var" dedi. Taraftarları kimin takım ve Terim aleyhine yönlendirdiği merak konusu olurken kulislerde ultrAslan'ı hedef aldığı konuşuluyor.
EMRE AKBABA BU YÜZDEN GİTTİ
Fatih Terim, taraftarların tepkisini değerlendirirken Emre Akbaba'nın Alanya'ya gitmesine de değindi. Başarılı hoca, "Burada enteresan bir şey var. Sosyal medyada artık anladık herkes antrenör! Kazanamayız biz bu oyuncuları... Emre Akbaba bu yüzden gitti" ifadesini kullandı. Fatih Terim ayrıca, Alanya maçı sonrasında soyunma odasında ağlayan oyuncular olduğunu da kaydetti.
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