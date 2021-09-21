ULTRASLAN'I MI KASTETTİ?

Tepkilerden oldukça rahatsız olan Fatih Terim, sözünü sakınmadı ve taraftarların yönlendirildiğini söyledi. Kararlarını eleştirilere göre vermeyeceğini ifade eden deneyimli hoca, "Maalesef daha 30. dakikada Yedlin geri pas veriyor, yuh sesleri! Yukarıdan da bazı oyuncularımıza ısınırken küfür! Yedlin'i çıkarmam esasında, çok isteneni de sokmam ama herkes kendi görevini yapacak. Burada kararları kimin vereceği belli... Bu işler kötü, nereye gidiyor bilmiyorum. Uzun zamandır böyle yönlendirmeler var" dedi. Taraftarları kimin takım ve Terim aleyhine yönlendirdiği merak konusu olurken kulislerde ultrAslan'ı hedef aldığı konuşuluyor.