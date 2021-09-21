Gedson Fernandes transferinde Benfica’dan flaş hamle! Galatasaray...

A Bola'nın haberine göre; Gedson Fernandes, 2018'de imzaladığı ve 2023'te sona erecek sözleşmesi kapsamında Benfica'dan yıllık 540 bin Euro ücret kazanmakta. Galatasaray'ın çok daha iyi bir sözleşme teklifi sunmuş olması nedeniyle Portekiz ekibi, Gedson Fernandes'in sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.