Gedson Fernandes transferinde Benfica'dan flaş hamle! Galatasaray...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer döneminde uzun süre kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Gedson Fernandes konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Portekiz ekibi Benfica yıldız futbolcunun maaşında iyileştirmeye gitme kararı aldı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Benfica, Galatasaray'ın istediği yıldız oyuncu Gedson Fernandes için flaş bir hamle yaptı. Sarı kırmızılıların Benfica'ya göre yüksek maaş teklifi nedeniyle Portekiz ekibi, Gedson Fernandes'in yıllık ücretinde iyileştirmeye gitme kararı aldı.
A Bola'nın haberine göre; Gedson Fernandes, 2018'de imzaladığı ve 2023'te sona erecek sözleşmesi kapsamında Benfica'dan yıllık 540 bin Euro ücret kazanmakta. Galatasaray'ın çok daha iyi bir sözleşme teklifi sunmuş olması nedeniyle Portekiz ekibi, Gedson Fernandes'in sözleşmesini yenilemeyi planlıyor.
GALATASARAY'DAN 650 BİN EURO
Galatasaray, 2020-21 sezonunun ikinci yarısı için Gedson Fernandes'i kiralarken Portekizli oyuncu sezonun ikinci yarısı adına 650 bin Euro kazanmıştı. Gedson Fernandes'in Galatasaray'a transferinin başarısız olması Benfica'nın onu kadroda tutabilmesi adına bir ücret iyileştirmesi yapması gerekliliğini doğurmuş durumda.
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