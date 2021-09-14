Son dakika spor haberi: Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan flaş paylaşım! ""Her şey para değildir"
Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Her şey para değildir. Kendini bilmezlerin yaptığı hakaret sözlü saldırılar, o kişilerin acizliğidir." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transferde döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ancak bir kez daha kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, dün oynanan Trabzonspor maçında ikinci golün asistini yaparken babasından imalı bir paylaşım geldi.
Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Her şey para değildir. Kendini bilmezlerin yaptığı hakaret sözlü saldırılar, o kişilerin acizliğidir." notunu düştü.
ALİ KOÇ, DERVİŞOĞLU TRANSFERİ İÇİN NE DEMİŞTİ?
Genç golcünün transferi hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Halil Dervişoğlu, 'Bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Bizim FFP yüzünden kulübünün istediği şartları vermemiz mümkün değildi. Halil Dervişoğlu, kiralık olacaksa Galatasaray'a gitmenin daha uygun olacağını düşündü. Galatasaray'ı zaten uzun süre beklemiş. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.
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