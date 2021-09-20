MAÇ ÖNCESİ OLAY PAYLAŞIM

Mbaye Diagne, Fatih Terim'in bu kararına sosyal medya hesabından isim vermeden tepki gösterdi. Diagne paylaşımında "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." ifadelerini kullandı.