Son dakika spor haberi: Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi!
Galatasaray'a geldiği günden bu yana gerek saha içinde, gerekse saha dışındaki yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Premier Lig ekibi West Bromwich'te geçiren Senegalli santrfor, sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı kırmızılılara geri dönmüştü. Teknik direktör Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayan 29 yaşındaki futbolcu, flaş bir paylaşıma daha imza attı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı ve 2 kez kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne, bu sezona fırtına gibi başlamıştı. PSV ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında takımının tek golünü atan Diagne, St. Johnstone ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da fileleri havalandırmıştı.
Avrupa'dan sonra Süper Lig'in ilk maçı olan Giresunspor karşısında da golle buluşan Diagne, Halil Dervişoğlu'nun transfer edilmesinin ardından Fatih Terim tarafından yedek kulübesine çekildi.
MAÇ ÖNCESİ OLAY PAYLAŞIM
Mbaye Diagne, Fatih Terim'in bu kararına sosyal medya hesabından isim vermeden tepki gösterdi. Diagne paylaşımında "Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz." ifadelerini kullandı.
ALANYA YENİLGİSİNİN ARDINDAN...
Diagne bu paylaşımının ardından Fatih Terim tarafından Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Maç kadrosuna alınmayan Diagne, Alanyaspor'un galip gelmesinin ardından tepki çeken bir paylaşımda daha bulundu ve ardından Instagram adresini kapattı.
Taraftarların tepki gösterdiği Mbaye Diagne, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yapmış olduğu paylaşımla bir kez daha gündeme geldi. Milliyet'in haberine göre Terim'in Diagne ile ilgili kadro dışı kararı verip vermeyeceği henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Premier Lig'de iyi bir sezon geçirmiş ve kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönmüştü.
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