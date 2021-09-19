19 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaraylı Ryan Babel'den taraftar tepkisi sonrası paylaşım geldi

Tepkiler sonrası Babel’den paylaşım!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

Galatasaray'ın Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından taraftarlar tarafından tepki gösterilen Ryan Babel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım...

Galatasaraylı taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasın Ryan Babel'i protesto etti.

Maça 77. dakikada giren Ryan Babel maçın son bölümlerinde topla buluştuğu anlarda ıslıklandı. Maç sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan oyuncular arasında bulunan Hollandalı futbolcu, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Babel "Bir maçı son dakikalarda kaybetmek ekstra acı verici. Bundan da bir şeyler öğrenmeli ve gelecek maça odaklanmalıyız. Bugün beni şahsen destekleyen taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yaralarımızı sarıp çarşamba günü oynayacağımız maça hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

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