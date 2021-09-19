Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların yeni transferi Gustavo Assunçao açıklamalarda bulundu. Assunçao, "Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İlk günden beri Fatih Hoca, teknik heyet, takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Hep benim yanımdalar kendimi çok rahat hissediyorum." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların yeni transferi Gustavo Assunçao açıklamalarda bulundu.

İŞTE ASSUNÇAO'NUN SÖZLERİ:

"Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İlk günden beri Fatih Hoca, teknik heyet, takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Hep benim yanımdalar kendimi çok rahat hissediyorum."

"Toplu oyunu severim. Geriden topla hücuma çıkmayı severim. Ayrıca defansif anlamda da top kazanmayı seven bir oyuncuyum."

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