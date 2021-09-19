19 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gustavo Assunçao Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Assunçao: Böyle bir camiaya geldiğim için mutluyum!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların yeni transferi Gustavo Assunçao açıklamalarda bulundu. Assunçao, "Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İlk günden beri Fatih Hoca, teknik heyet, takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Hep benim yanımdalar kendimi çok rahat hissediyorum." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların yeni transferi Gustavo Assunçao açıklamalarda bulundu.

İŞTE ASSUNÇAO'NUN SÖZLERİ:

"Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İlk günden beri Fatih Hoca, teknik heyet, takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Hep benim yanımdalar kendimi çok rahat hissediyorum."

"Toplu oyunu severim. Geriden topla hücuma çıkmayı severim. Ayrıca defansif anlamda da top kazanmayı seven bir oyuncuyum."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim’den Assunçao açıklaması! Terim'den Assunçao açıklaması!
Galatasaray - Alanyaspor | İlk 11’ler belli oldu Galatasaray - Alanyaspor | İlk 11'ler belli oldu
G.Saray’da şok gelişme! Yıldız isim kadroya alınmadı G.Saray'da şok gelişme! Yıldız isim kadroya alınmadı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör