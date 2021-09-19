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GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Alanyaspor maçı öncesi konuştu!

Terim’den Assunçao açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 Giriş Tarihi: 19.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "İstikrar adına Trabzonspor, Lazio ve Alanyaspor karşısında zorunlu dışında değişiklik yapmadık. Ayrıca bugün Assunçao'yu da görmek istiyorum" dedi. | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:

Lazio maçında hakkımız olan bir galibiyet aldık. Taraftarımız da mutlu ettiğimiz görülüyor. İnşallah bu performansımızı arttırarak devam ettiririz. Konsantremiz devam etmeli. 3 puanla devam etmeliyiz.

İstikrar adına Trabzonspor, Lazio ve Alanyaspor karşısında zorunlu dışında değişiklik yapmadık. Ayrıca bugün Assunçao'yu da görmek istiyorum.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Gustavo Assunçao Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

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