2021-2022 sezonunda 11 resmi maça çıkan Galatasaray, ilk 2 maçında Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar sonrasında çıktığı 9 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

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