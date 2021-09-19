UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti ve Avrupa'ya galibiyetle başladı. Mücadelede yeni transferler Morutan ve Cicaldau ilk 11'de başlarken, İtalyan basınından büyük övgü geldi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Avrupa Ligi'nde G.Saray'ın Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği maçın ardından İtalyan gazeteciler, Morutan ve Cicaldau'nun performansları hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Fotomaç'ın haberine göre; Rumen oyuncularla ilgili, "Galatasaray, Lazio savunmasına sürekli baskı yaptı. Morutan her an oyunun akışını ve rengini değiştirebilecek işler yaptı. Cicaldau ise doğru zamanda doğru yerde olabilme yeteneğine sahip. Pozisyonlara girdi, goller kaçırdı ama çok faydalı bir oyuncu" dedi. İtalyanlar ayrıca, Morutan ve Cicaldau'nun ardından en yüksek puanı Kerem Aktürkoğlu'na verdi.

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