Son dakika spor haberi: Galatasaray skoru koruyamıyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 3. haftada oynanan Kasımpaşa maçında olduğu gibi 2-0 öne geçtiği maçta farkı koruyamayarak 2 haftada 4 puan kaybetti. (GS spor haberi)
Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanında 2-2'lik sonuç aldı. Karşılaşmaya çok iyi başlayan ve teknik heyetin planladığı gibi ilk 35 dakikaya geçiren sarı-kırmızılılar Emre Kılınç'ın attığı gollerle 2-0 öne geçerken, devreye girmeden hemen önce topu ağlarında görmeye engel olamadı. Aynı son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasındaki gibi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmada Galatasaray, rakibinden ikinci golü de yemiş ve mücadele 2-2 sona ermişti. Trabzon deplasmanında da bu benzerlik devam etti ve bordo-mavililer Nwakaeme ile ikinci golü bulup durumu eşitledi. Cimbom iki maç üst üste hem Kasımpaşa hem de Trabzonspor karşısında 2-0 öne geçip maçı 2-2 tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son iki mücadelesinde müsabakaların sonunu getiremedi.
LAZIO MESAİSİ
Galatasaray'da teknik heyet, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Lazio maçı üzerinde çalışmaya zaman kaybetmeden başladı. Sarı-kırmızılı teknik ekip Galatasaray'ın son iki maçta yaşadığı sendromun alışkanlık haline gelmemesi adına kritik karşılaşmaya kadar mental çalışma da yapacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayıp son iki haftadır oluşan olumsuz havayı dağıtmayı hedefliyor.
HAMLELER TARTIŞILIYOR
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in oyuna yaptığı müdahaleler ve hamleler tartışılıyor. Emre Kılınç'ın ağrı hissettiği için mecburi olarak kenara alan tecrübeli teknik adamın özellikle Morutan'ı çıkarması eleştiri oklarının kendine yönelmesine sebep oldu.
DIAGNE KESİLDİ
Galatasaray'da sezona en iyi girişi yapan isimlerden olan Mbaye Diagne, Trabzonspor deplasmanında hiç süre almadı. Kasımpaşa karşılaşmasında ciddi pozisyonlardan yaralanamayan golcü futbolcu, ikinci yarıda kenara alınmıştı ve bordo-mavili takıma karşı da forma giyemedi. Diagne, Lazio maçında forma bekliyor.
HALİL ASİSTLE BAŞLADI
Galatasaray'a transferinin hemen akabinde 11'de şans bulan Halil Dervişoğlu, Trabzonspor karşılaşmasındaki performasıyla takdir toplarken, skora da doğrudan etki etti. Halil, ikinci golde asiste imza attı.
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