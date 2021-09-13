13 Eylül 2021, Pazartesi
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Beşiktaş: 4.10
Galatasaray: 2.85
Eintracht Frankfurt: 1.52
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçları öncesinde iddaa oranları belli oldu
Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, haftaiçinde oynayacakları maçlarla ülkemizi temsil edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak, Galatasaray ise Lazio'yu ağırlayacak. İşte karşılaşmaların iddia oranları...
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Borussia Dortmund'u, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Galatasaray, Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise aynı kupada perşembe günü Eintracht Frankfurt'la deplasmanda karşılaşacak.
Temsilcilerimizin zorlu sınavları öncesi, iddaa oranları belli oldu.
Beşiktaş: 4.10
Beraberlik: 3.60
Dortmund: 1.43
Galatasaray: 2.85
Beraberlik: 3.15
Lazio: 1.80
Eintracht Frankfurt: 1.52
Beraberlik: 3.40
Fenerbahçe: 3.65
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