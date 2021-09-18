Galatasaray'ın galibiyeti İtalya'da manşetlerde! Fatih Terim'e büyük övgü
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İtalyan basınında sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim'e genniş yer verildi. La Gazetta dello Sport, "Sarri'nin Lazio'su Fatih Terim'in Galatasaray önünde nakavt oldu" ifadesini kullandı. Calcio Mercato ise, "İmparator Terim, Lazio önünde çok önemli bir zafer elde etti" yorumunu yaptı. (GS spor haberleri)
Cimbom Avrupa Ligi'ndeki imk maçında Lazio'yu yenerken, bu flaş galibiyet İtalyan basınında geniş yer buldu. Takvim'in haberine göre herkes, Fatih Terim'den övgüyle bahsederken, La Gazetta dello Sport, "Terim'in G.Saray'ı, Sarri'nin Lazio'sunu nakavt etti' dedi.
STRAKOSHA'DAN HEDİYE!
Haberde, "Strakosha tuhaf golle Galatasaray'a galibiyeti hediye etti" ifadesi yer aldı. Calcio Mercato, "Sarri, İmparator Terim'in Galatasaray'ına mağlup oldu!" sözleriyle maçı özetledi.
FUTBOL BÜYÜK ÖVGÜ TOPLADI
G.Saray'ın futbolundan övgüyle bahseden La Repubblica, Strakosha'nın yediği hatalı gole değinerek "Strakosha'nın inanılmaz hatası Sarri'yi mahkum etti" ifadesini kullandı.
İTALYAN TAKIMLARINI ÇOK SEVİYOR
G.Saray İtalyan ekiplerine karşı Avrupa'daki başarılı sonuçlarına bir yenisini ekledi. Sarı- Kırmızılılar, Çizme temsilcilerine karşı oynadığı 9 grup karşılaşmasında 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı.
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