Galatasaray'ın galibiyeti İtalya'da manşetlerde! Fatih Terim'e büyük övgü

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İtalyan basınında sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim'e genniş yer verildi. La Gazetta dello Sport, "Sarri'nin Lazio'su Fatih Terim'in Galatasaray önünde nakavt oldu" ifadesini kullandı. Calcio Mercato ise, "İmparator Terim, Lazio önünde çok önemli bir zafer elde etti" yorumunu yaptı. (GS spor haberleri)

STRAKOSHA'DAN HEDİYE!

Haberde, "Strakosha tuhaf golle Galatasaray'a galibiyeti hediye etti" ifadesi yer aldı. Calcio Mercato, "Sarri, İmparator Terim'in Galatasaray'ına mağlup oldu!" sözleriyle maçı özetledi.