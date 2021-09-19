19 Eylül 2021, Pazar
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İŞTE BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ
Lig uzun bir yolculuk ve henüz başındayız. Puan kayıpları olabilir. Arzu etmesek de futbolda bunlar yaşanabiliyor. Çok genç bir takımız, bu genç takımın biraz zamana ihtiyacı var. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Bu süreçte taraftarımızın desteği vazgeçilmez ve çok kıymetlidir.
Öte yandan spor kamuoyunun yakından takip ettiği gibi, Türk futbolunda bugüne kadar cesaret edilememiş bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk Galatasarayımızı aydınlık bir geleceğe ve sürdürülebilir başarılara taşıyacaktır. Bu, tüm Galatasaray camiası adına verdiğimiz bir mücadele ve ancak birlikte başarıyla tamamlayabileceğimiz bir yolculuktur.
Bu mücadelede camiamızın, teknik ekip ve takımımızın sonuna kadar yanında olması ve bunu hissetirmesi çok önemlidir. Kulübümüzün geleceğini, dışarıda yaratılmaya çalışılacak panik havasına ne bugün ne de gelecekte teslim etmeyeceğiz. Başarı, zor günleri birlikte aşabilme becerisi gerektirir.
İlkleri başaran Galatasaray, yine bir ilki başararak bu cesur mücadelesinden de birlik ve beraberlik içerisinde başarı ile çıkacaktır. Galatasarayımızın geleceği hakkındaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Başarıyı, geri adım atmadan tüm camiamız ile birlikte sağlayacağız.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas: Sorumluluğumuzun bilincindeyiz
Galatasaray'ın Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından başkan Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Elmas, "Lig uzun bir yolculuk ve henüz başındayız. Puan kayıpları olabilir. Arzu etmesek de futbolda bunlar yaşanabiliyor. Çok genç bir takımız, bu genç takımın biraz zamana ihtiyacı var. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Bu süreçte taraftarımızın desteği vazgeçilmez ve çok kıymetlidir." dedi. (GS spor haberleri)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Alanyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından oluşan gergin havayla ilgili bir açıklama yaptı.
İŞTE BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ
Lig uzun bir yolculuk ve henüz başındayız. Puan kayıpları olabilir. Arzu etmesek de futbolda bunlar yaşanabiliyor. Çok genç bir takımız, bu genç takımın biraz zamana ihtiyacı var. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Bu süreçte taraftarımızın desteği vazgeçilmez ve çok kıymetlidir.
Öte yandan spor kamuoyunun yakından takip ettiği gibi, Türk futbolunda bugüne kadar cesaret edilememiş bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk Galatasarayımızı aydınlık bir geleceğe ve sürdürülebilir başarılara taşıyacaktır. Bu, tüm Galatasaray camiası adına verdiğimiz bir mücadele ve ancak birlikte başarıyla tamamlayabileceğimiz bir yolculuktur.
Bu mücadelede camiamızın, teknik ekip ve takımımızın sonuna kadar yanında olması ve bunu hissetirmesi çok önemlidir. Kulübümüzün geleceğini, dışarıda yaratılmaya çalışılacak panik havasına ne bugün ne de gelecekte teslim etmeyeceğiz. Başarı, zor günleri birlikte aşabilme becerisi gerektirir.
İlkleri başaran Galatasaray, yine bir ilki başararak bu cesur mücadelesinden de birlik ve beraberlik içerisinde başarı ile çıkacaktır. Galatasarayımızın geleceği hakkındaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Başarıyı, geri adım atmadan tüm camiamız ile birlikte sağlayacağız.
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