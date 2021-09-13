13 Eylül 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Lazio maçı hazırlıklarına başladı

G.Saray Lazio maçı hazırlıklarına başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Lazio ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da mücadelenin hazırlıkları başladı. (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma sonrası pas idmanı ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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