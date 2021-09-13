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Galatasaray NEF 72-72 CSO Voluntari (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray NEF hazırlık maçında berabere kaldı

G.Saray NEF hazırlık maçında berabere kaldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

Galatasaray NEF Erkek Basketbol Takımı, CSO Voluntari ile hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi. Mücadele 72-72 beraberlikle sona erdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray NEF Erkek Basketbol Takımı, Romanya'nın CSO Voluntari ekibiyle yaptığı hazırlık karşılaşmasından 72-72 beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmaya Galatasaray NEF, Dee Bost, De Vaughn Akoon-Purcell, Göksenin Köksal, Kerry Blackshear ve David Kravis ilk beşiyle başladı.

İlk periyodunu konuk ekibin 20-11 üstün tamamladığı müsabakada soyunma odasına da 35-30 CSO Voluntari üstünlüğüyle gidildi.

İkini yarıda etkili oyununu sürdüren misafir takım, son çeyreğe 58-48 önde girerken, son periyotta toparlanan Galatasaray NEF, çeyreği 24-14 üstün tamamladı ve maç 72-72 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray NEF, sezon öncesi gerçekleştirdiği 6. maçını da kaybetmedi.

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