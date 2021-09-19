Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim'den mağlubiyet yorumu!
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "İlk yarı belki çok üstün değildik ama gol pozisyonları yakaladık. Ancak topu içeri atmak lazım." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı ve sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:
İlk yarı belki çok üstün değildik ama gol pozisyonları yakaladık. İkinci yarıda değişiklilerle oyunu elimize aldığımızı düşünüyorum. Yarım saat atak, pozisyon ve sette doğru yayıldık. Hatta hücum sürekliliği de aldık. Ancak topu içeri atmak lazım.
Rotasyon yapmalı mıyım yapmamalı mıyım diye çok düşünmüştüm. Demek ki yapmalıymışım. Maalesef devamlılık olmadı.
Ali Sami Yen'deki maçlarda taraftarımız oyuncuya tepki gösterirse bu işin üstesinden gelemeyiz. Bu iş bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız bir tablo değil. Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel'e 'yuh' çekmek, yani...
Seyirci, beğenip beğenmediğini burada belli etmemeli. Edeceği yerde ediyor zaten. Rejenerasyona çıkıldığında da birtakım tepkiler olmuş, bunlar hoş şeyler değil. Eğer böyle olursa oyuncuları kaybederiz.
Birinci sağ bekimiz sakatlanmış, ikinci bekimiz Yedlin. İkinci maçı oynuyor, kolay değil. Galatasaray seyircisinin sevecen ve toleranslı olması gerekiyor.
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