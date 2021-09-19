Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelede sarı-kırmızılılarda Marcao, Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler forma giyemeyecek. Galatasaray'ın ligde 4 hafta sonunda 8, Alanyaspor'un ise 6 puanı bulunuyor. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte Galatasaray-Alanyaspor maçına dair tüm detaylar...
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımda bu mücadelede cezası bulunan Marcao ile sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey forma giyemeyecek. Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Alanyaspor ise 2 kez galip gelirken 2 kez de yenildi.
GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.
GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milinovic, Awaziem, Borja, Umut, Fatih, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Diedhiou
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SON 9 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
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