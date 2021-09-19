19 Eylül 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var?

G.Saray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 Giriş Tarihi: 19.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadelede sarı-kırmızılılarda Marcao, Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler forma giyemeyecek. Galatasaray'ın ligde 4 hafta sonunda 8, Alanyaspor'un ise 6 puanı bulunuyor. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte Galatasaray-Alanyaspor maçına dair tüm ayrıntılar...

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımda bu mücadelede cezası bulunan Marcao ile sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey forma giyemeyecek. Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Alanyaspor ise 2 kez galip gelirken 2 kez de yenildi.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milinovic, Awaziem, Borja, Umut, Fatih, Emre Akbaba, Candeias, Davidson, Diedhiou

👉GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

SON 9 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

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