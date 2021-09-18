HAFTANIN EN ÇOK KOŞAN TAKIMI OLDU

Fatih Terim özellikle 6 (Leiva) - 8 (Akpa) numaraya yapılacak baskıyı önemsemişti. Bu başarıyla yerine getirildi. 17.3 km ile Avrupa Ligi'nde haftanın en çok koşan takımı oldu. Berkan 13.124 km ile yine çok çalışkandı. Sezona kötü başlayan Uruguaylı eldiven Lazio maçının iyileri arasında yer aldı. Muslera'nın forma girmesi takımı da olumlu yönde etkiledi.