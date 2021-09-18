Son dakika spor haberi: Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri Fatih Terim'e ne dedi? İşte o sözler...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında, Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Cimbom, bu sonuçla grupta liderliğe yükseldi. Diğer yandan müsabaka öncesi Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ve Fatih Terim arasında önemli bir diyalog gerçekleşti. Sarri, Terim'e övgü dolu sözler sarf etti. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında yaşananlar maçın önüne geçti. İkili arasında geçen diyalog belli oldu. İşte Sarri'nin Terim'e söyledikleri ve hikayesi...
İTALYAN BASINI MANŞETLERE TAŞIDI
Cim-Bom'un, Lazio galibiyeti İtalyan basınında geniş yer buldu. Corriere dello Sport, maçı okuyucularına, "Strakosha'nın bir hatası Lazio'yu cezalandırdı. Sarri'nin futbolundan izler görülmüyor ve bu takım gelişim sinyalleri vermiyor. İmparator Terim kazandı" başlığıyla verdi. Gazete, Taylan Antalyalı, Morutan, Yedlin ve Terim'e 7 ile en yüksek notu verdi.
CICALDAU'YU ÖN PLANA ÇIKARDI
La Gazzetta dello Sport'un "G.Saray, Strakosha'ya teşekkür ediyor" başlığını atarken, "Arnavut kalecinin yediği inanılmaz gol maçın skorunu belirledi" ifadesi yer aldı. Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol "Ölümcül hata" olarak tanımlandı. Tuttosport gazetesinin "Strakosha hata yapıyor, Sarri kaybediyor" başlığını kullanırken, Cicaldau'yu ön plana çıkardı.
'SENİNLE TANIŞMAK BİR ŞEREF'
İstanbul'a gelmeden İtalyan basınına Fatih Terim'i yere göğe sığdıramayan açıklamalar yapan Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin oyun felsefesine hayran kaldığı tecrübeli hoca ile maç öncesi buluşmasında İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
HİKAYESİ TERİM İZLERİ TAŞIYOR
Galatasaray'ın Lazio galibiyeti kadar İtalyan takımının dünyaca ünlü teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Fatih Terim'le karşılaşırken önünde eğilmesi de bir o kadar gündeme damgasını vurdu. Terim'i görür görmez İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) diyen Sarri'nin hikayesinin Fatih Terim izleri taşıdığı ortaya çıktı.
OYNATTIĞI FUTBOLDAN ETKİLENDİ
Milliyet'in haberine göre Terim, Fiorentina'yı çalıştırırken İtalya 4. Ligi'nde Sansovino'da görev yapan Sarri'nin, tecrübeli hocanın oynattığı futboldan çok etkilendiği ve futbol felsefesinin temelini bu anlayışın oluşturduğu belirtildi.
TERİM'DEN İLHAM ALDI
Floransa'ya yakın bir yerde yaşayan ve aynı zamanda o dönemler bankacılık yapan Sarri'nin defansif yönüyle dikkat çeken İtalya Ligi'nde Terim'in hücum futboluna hayran kaldığı ve ilham aldığı bildirildi.
DEV TAKIMLARDA GÖREV ALDI
Terim'den 6 yaş küçük olan Sarri'nin (62 yaşında) deneyimli hocadan esinlenerek oynatmaya çalıştığı futbol özellikle Napoli'de büyük ses getirdi. Göze hoş gelen ve hücumu ön planda tutan bu futbol sonrası İtalyan teknik adam kısa süre içinde Chelsea ve Juventus gibi devleri de çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam bu sezon başında da Lazio'nun başına geçti.
AİLESİ FIORENTINA AŞIĞI
Fatih Terim'e olan ilgisi ve saygısıyla dikkat çeken Maurizio Sarri'nin ailesinin koyu Fiorentina taraftarı olması da bu duruma en büyük etken... Sarri, İtalya'da verdiği bir röportajda annesi ve büyükannesinin Fiorentina'yı çok sevdiklerini anlatmıştı.
O GÜNLERİ ANLATMIŞTI
Tecrübeli çalıştırıcı, "Annem ve büyükannem bir gün Fiorentina'da çalışmamı çok ister. Evleri bile stada 500 metre yakında. Fiorentina'yı çok seviyorlar ve çok bağlılar" demişti. Fatih Terim de 2000-2001 yıllarında çalıştığı İtalyan kulübünde büyük sevgi toplamış ve kısa sürede kulübün simgeleri arasına girmişti.
LAZIO ZAFERİNİN ŞİFRELERİ
Brezilyalı stoper maçın performansına imza attı. Dönüşüyle Nelsson'u da yukarı çekti. Sahaya çıkan genç kadro enerjisiyle rakibi bezdirdi ve hataya zorladı. 25.2'lik yaş ortalaması ile UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkan en genç takım oldu.
HAFTANIN EN ÇOK KOŞAN TAKIMI OLDU
Fatih Terim özellikle 6 (Leiva) - 8 (Akpa) numaraya yapılacak baskıyı önemsemişti. Bu başarıyla yerine getirildi. 17.3 km ile Avrupa Ligi'nde haftanın en çok koşan takımı oldu. Berkan 13.124 km ile yine çok çalışkandı. Sezona kötü başlayan Uruguaylı eldiven Lazio maçının iyileri arasında yer aldı. Muslera'nın forma girmesi takımı da olumlu yönde etkiledi.
17 YIL SONRA İLK KEZ
Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde Lazio'yu yenerken, Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt ile berabere kaldı. Opta verilerine göre Türk takımları ilk kez aynı gün içinde Avrupa'nın beş büyük liginden rakiplerine karşı mağlubiyet yüzü görmedi. Bundan önce ise benzer bir başarı, 26 Şubat 2004 tarihinde yaşanmıştı. Gaziantepspor, evinde Roma'yı 1-0 mağlup ederken Gençlerbirliği de Parma karşısında deplasmandan galibiyetle dönmüştü.
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