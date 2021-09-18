Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'ya damga vurdu! Yaş ortalamaları...

Türk temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'da sergiledikleri futbol taraflı tarafsız herkes tarafından büyük beğeni aldı. Hem sarı-lacivertlilerin hem de sarı-kırmızılıların ilk 11'deki yaş ortalaması ise oldukça dikkat çekti. İşte o detaylar... | Son dakika spor haberleri...

Önceki gece Avrupa Ligi'nde sahne alan iki temsilcimiz aldığı skorlar ve oynadıkları futbolla göğsümüzümü kabarttı. Takvim'in haberine göre hem Fenerbahçe hem de Galatasaray gençleşmiş kadroları ile herkese umut dağıttı.

GALİBİYETİ KIL PAYI KAÇIRDI

Fenerbahçe Eintracht Frankfurt deplasmanında galibiyeti kıl payı kaçırdı... Alman ekibini adeta sürklase eden Sarı-Lacivertliler'de sahaya çıkan ilk 11'in yaş ortalaması sadece 26,4 oldu.

ARDA VE MUHAMMED SIRADA

Ayrıca Fenerbahçe'nin ilk 11'de 25 yaş altında tam 6 futbolcunun oynaması da dikkat çekti. Kulübede de Arda Güler ve Muhammed gibi genç yıldızlar forma giymek için bekliyordu.