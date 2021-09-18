18 Eylül 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da flaş Belhanda ve Falcao detayı! Lazio maçının ilk 11'i...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergiledikleri futbolla bir türlü beklenilen verimi gösteremeyen ve takımdan gönderilen Belhanda ve Falcao'nun yıllık maliyeti dudak uçuklattı. Bununla birlikte sarı-kırmızılıların Lazio karşısında elde ettiği galibiyetin ilk 11'nin değeri ise Belhanda ve Falcao'nun yıllık ücretine eş değer çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray’da flaş Belhanda ve Falcao detayı! Lazio maçının ilk 11’i...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Galatasaray geçen sezon Rangers'a ön elemede 2-1 yenilerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalamadan veda etmişti. Sabah'ın haberine göre o gün İskoçya'da sahada olan Belhanda ve Falcao'nun sarı-kırmızılı kulübe bir yıllık maliyeti 11 milyon Euro'yu geçiyordu.

Galatasaray’da flaş Belhanda ve Falcao detayı! Lazio maçının ilk 11’i...

Oysa ki Lazio'yu futboluyla ezen ve 1-0'lık zaferi elde eden Galatasaray ilk 11'inin toplam maliyeti 11 milyon Euro değil! UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının sona ermesinin ardından başlayan operasyonda bonservis bedeli ödenerek genç isimler kadroya katıldı ve yeni bir jenerasyon Fatih Terim'e emanet edildi.

Galatasaray’da flaş Belhanda ve Falcao detayı! Lazio maçının ilk 11’i...

Lazio karşısında 25.5 yaş ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılı takımda 11'de görev yapan 7 yabancıya 9 milyon Euro, diğer 4 yerliye ise 18.9 milyon TL ödeniyor. Limitlerde TFF, G.Saray'a 545 milyon TL sınır koyarken yönetim ise 480 milyon TL'yi aşmadı. Sezon sonunda Babel (3.8 milyon Euro toplam maliyet), Feghouli (3.850 milyon Euro) ve Arda (8 milyon TL) sözleşmeleri bitince ayrılacak ve bütçe 85 milyon TL daha azalacak.

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