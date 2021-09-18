Galatasaray’da flaş Belhanda ve Falcao detayı! Lazio maçının ilk 11’i...

Lazio karşısında 25.5 yaş ortalamasıyla mücadele eden sarı-kırmızılı takımda 11'de görev yapan 7 yabancıya 9 milyon Euro, diğer 4 yerliye ise 18.9 milyon TL ödeniyor. Limitlerde TFF, G.Saray'a 545 milyon TL sınır koyarken yönetim ise 480 milyon TL'yi aşmadı. Sezon sonunda Babel (3.8 milyon Euro toplam maliyet), Feghouli (3.850 milyon Euro) ve Arda (8 milyon TL) sözleşmeleri bitince ayrılacak ve bütçe 85 milyon TL daha azalacak.

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