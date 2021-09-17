17 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bileti kesildi! Bonservisi... | GS haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Mısır'ın Zamalek kulübünden kiralanan ve performansıyla parmak ısırtan Mostafa Mohamed, 2021-2022 sezonunda adeta yokları oynuyor. Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mohamed'in bileti kesildi. İşte detaylar...
Halil Dervişoğlu'nun da takıma katılmasıyla transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Takvim'in haberine göre, genç forvetle devre arasında kesin olarak yollar ayrılacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.
BONSERVİSİ ALINMIYOR!
Mostafa Mohamed, sergilediği performans ile hayal kırıklığı yaratınca, Galatasaray 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu kullanmama kararı aldı.
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