17 Eylül 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in bileti kesildi! Bonservisi... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Mısır'ın Zamalek kulübünden kiralanan ve performansıyla parmak ısırtan Mostafa Mohamed, 2021-2022 sezonunda adeta yokları oynuyor. Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan Mohamed'in bileti kesildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Mostafa Mohamed’in bileti kesildi! Bonservisi... | GS haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Fatih Terim'in geçtiğimiz sezon transferini çok istediği ve Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed adeta hayal kırıklığı yarattı. Mbaye Diagne'nin performansı gölgesinde kalan Mısırlı yıldız, Bordeaux'ya transfer olacaktı ancak, son anda transferi iptal oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Mostafa Mohamed’in bileti kesildi! Bonservisi... | GS haberleri

Halil Dervişoğlu'nun da takıma katılmasıyla transferi sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Takvim'in haberine göre, genç forvetle devre arasında kesin olarak yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Mostafa Mohamed’in bileti kesildi! Bonservisi... | GS haberleri

Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed'in sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Mostafa Mohamed’in bileti kesildi! Bonservisi... | GS haberleri

BONSERVİSİ ALINMIYOR!

Mostafa Mohamed, sergilediği performans ile hayal kırıklığı yaratınca, Galatasaray 4 milyon dolar olan satın alma opsiyonu kullanmama kararı aldı.

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