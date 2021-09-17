Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Mostafa Mohamed’in bileti kesildi! Bonservisi... | GS haberleri

Fatih Terim'in geçtiğimiz sezon transferini çok istediği ve Zamalek'ten kiralanan Mostafa Mohamed adeta hayal kırıklığı yarattı. Mbaye Diagne'nin performansı gölgesinde kalan Mısırlı yıldız, Bordeaux'ya transfer olacaktı ancak, son anda transferi iptal oldu.